أمير منطقة حائل يتوج الراجحي بطلاً لرالي حائل تويوتا الدولي 2024

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توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 المتسابق يزيد الراجحي بلقب الرالي في عامه الـ 19، والذي يمثل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات 2024 فئة “الباها” والجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، وضمن بطولة السعودية تويوتا 2024 بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها رفع سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو وزير الرياضة على الرعاية والدعم المستمر لرياضة المملكة، منوهاً بجهود ودعم صاحب السُمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد وسمو نائبه وتعاونهما لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2024.

وأشاد سموه بالإنجازات الكبيرة والنجاحات المتواصلة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والتي جاءت بالتوجيهات الحكيمة والدعم السخي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة واهتمام سمو وزير الرياضة، منوهاً باستضافة إمارة حائل للرالي ودورها الكبير في إنجاح رياضة المحركات في المملكة فهي مهد الراليات السعودية (حائل)، مشيراً إلى أن رالي حائل منذ انطلاق أولى سباقاته، يُعدُّ محطة مهمة في الكشف عن المواهب السعودية، وإعدادهم لينطلقوا من المشاركات المحلية إلى الدولية، حيث شهد رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام، تواجد 22 متسابقاً محلياً، مشيراً إلى ماوصلت إليه رياضة المحركات في المملكة حتى أصبحت واحدة من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة، مبيناً أنه سيشارك في النسخة الـ 20 من رالي حائل الدولي 2025 عرفاناً وتقديراً لنجاحات الرالي طيلة السنوات الماضية في حائل.

ونوّه سموه بدور اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي، ولوزارة الرياضة، ولجميع الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة، وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، وللشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ولنادي منظمي السباقات السعودي، ولشركاء والرعاة والسائقين والفرق المشاركة وللإعلاميين.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً من منافسات المتسابقين وفعاليات الرالي بمنطقة حائل.

عقبها قدمت كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم مدير عام الاتصالات التسويقية لعبداللطيف جميل للسيارات منير خوجه, شكر خلالها سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وسمو وزير الرياضة، ولسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على الرعاية والدعم ولجميع القطاعات الأمنية والخدمية والإعلامية التي أسهمت في نجاح الرالي والوصول فيه إلى منصات التتويج العالمية وتحقيق الأهداف المأمولة ضمن برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن رالي حائل يشكل حراكاً اقتصادياً وسياحاً بالمنطقة بما يصحبه من أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة ومتميزة.

بعدها شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن تاريخ الرالي في منطقة حائل وتحويلها إلى (مهد للراليات)، ثم كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان العاملة في الرالي.

بعدها قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن فيصل هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما قدم سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية درعاً تذكارياً لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة نظير جهودهما ومتابعتهما المستمرة في إنجاح الرالي وتميزه في المحافل العالمية.

ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2023, حيث تمكن المتسابق السعودي يزيد الراجحي، برفقة ملاحه الألماني تيمو جوتشالك، من تحقيق لقب رالي حائل تويوتا الدولي 2024، للمرة السابعة في تاريخه، على متن تويوتا هايلوكس، حيث قطع مسافة المرحلة الخاصة والبالغة 164 كم في زمن قدره ساعة و42 دقيقة و55 ثانية، محافظاً على تقدمه على البرتغالي جواو فيريرا بفارق 38 ثانية في الترتيب النهائي، والليتواني روكاس باتسوسكا الذي جاء خلفهما في المركز الثالث بفارق دقيقة و 9 ثوانٍ.

من جهته تمكن الرالي صالح السيف من الفوز برالي حائل تويوتا الدولي 2024 في فئة “تشالنجر”، متفوقاً على البرتغالي جواو دياس، والأرجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

في حين صعد الدراج الألماني فيليب هورليمان إلى أعلى درجات التتويج لفئة الدراجات النارية فوق 450cc، من جهته توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية تحت 450cc، تلاه الكويتي عبدالله الشطي، فيما حقق الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة المركز الثالث, وتمكن الدراج السعودي هيثم التويجري من حصد لقب البطولة لفئة الدراجات الرباعية (كوادز)، فيما حقق السعوديان، هاني النومسي، وعبدالعزيز الشيبان، المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي ختام الحفل ثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرياضة بشكل عام ورياضة المحركات ممثلة في رالي حائل تويوتا الدولي مهد الراليات في المملكة والذي أصبح أيقونة عالمية بعد اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات رالي حائل جولة افتتاحية لبطولة العالم للراليات فئة الباها وكذلك بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة السعودية تويوتا للراليات بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، مشيراً إلى تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانب مضيئة في تنمية المنطقة وفي القطاع الرياضي ورياضة السيارات عبر رالي حائل تويوتا الدولي، معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولجميع الوزارات والهيئات والجهات الأمنية والإعلامية والرعاة من القطاع الخاص والمساهمين في نجاح الرالي في عامه 19، مهنئاً الفائزين، متطلعاً لمواصلتهم تقدمهم في المراحل اللاحقة من بطولتي العالم للراليات والشرق الأوسط وكذلك بطولة السعودية تويوتا للراليات وأن تكون حائل مفتاح وصولهم إلى أعلى المنافسات العالمية.

حضر الحفل العديد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.

وجاءت النتائج النهائية لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 كالتالي:

فئة السيارات الالتيمت:

1. يزيد الراجحي (السعودية)، الملاح تيمو جوتشالك (ألمانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

2. جواو فيريرا (البرتغال)، الملاح فيليب بالميرو (البرتغال)، ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس.

3. روكاس باتسوسكا (ليتوانيا)، الملاح أوريول فيدال (أسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

فئة السيارات تشالنجر:

1. صالح عبدالله السيف (السعودية)، الملاح ناصر الكواري (قطر)

2. جواو دياز (البرتغال)، والملاح جواو ميراندا (البرتغال)

3. دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، والملاح سيرجيو ليفانتي (اورغواي)

فئة السيارات سايد باي سايد:

1. فرناندو الفاريز (الأرجنتين)، والملاح خافيير بانسيري (فرنسا)

2. الكسندر توريل بوكوي (إسبانيا)، والملاح بيدرو لوبيز (إسبانيا)

3. أحمد الكواري (قطر)، والملاح مانويل لوتشيس (قطر)

فئة الدراجات النارية فوق 450cc:

1. فيليب هورليمان (ألمانيا)

فئة الدراجات النارية تحت 450cc:

1. محمد البلوشي (الإمارات)

2. عبدالله الشطي (الكويت)

3. عبدالحليم المغيرة (السعودية)

فئة الدراجات الرباعية/ كوادز :

1. هيثم التويجري (السعودية)

2. هاني النومسي (السعودية)

3. عبدالعزيز الشيبان (السعودية)