أمير منطقة حائل يدشن برامج وفعاليات نادي الطيران للهواة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، برامج وفعاليات نادي الطيران للهواة، وذلك بمقر مزرعة العزيزية.

وتجول سموه داخل النادي، مطلعاً على نوعيات الطائرات والتجهيزات الفنية وأعمال الصيانة، يرافقه رجلا الأعمال وليد ومحمد بن علي الجميعة ورئيس النادي الكابتن ماجد الطريفي.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال حفل التدشين بدعم القيادة الحكيمة لأنشطة وبرامج أندية الطيران للهواة، مؤكداً أن النادي يعد أحدى الوجهات الجاذبة لهواة الطيران من داخل الوطن وخارجه، معرباً عن شكره لأبناء الشيخ علي بن محمد الجميعة رحمه الله الذين يمثلون أبناء الوطن الأوفياء لوطنهم ومنطقتهم، متمنياً للنادي وللمنتمين له كل التوفيق.

ويضم النادي عدداً من هواة الطيران من أبناء المنطقة الذين يزاولون من خلاله هواياتهم ويلبي متطلباتهم في إتقان مهارة الطيران بمنطقة حائل وتشجيع النشء للاهتمام بمجال الطيران والإلمام بالعلوم المتعلقة به وتشجيع العمل الجماعي وتبادل الأفكار والمعلومات، إضافة لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالمنفعة والمساهمة في تطوير السياحة في المنطقة وإيجاد الفعاليات الشبابية المتنوعة التي تسهم بمزيد من الجذب السياحي لمنطقة حائل.