أمير منطقة حائل ‏يرأس الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي ‏

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل -عن بعد- اليوم, الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وأعضاء اللجنة.

واطلع سموه خلاله على عرض الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث لحالة مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة، كما أطلع على عرض للبرامج التنموية ودور الإسكان التنموي من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.

ونوه سموه بالمشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية المتسارعة في المنطقة، مؤكداً ضرورة استثمارها في تعزيز قدرات هذه الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فرص ينبغي استغلالها لخدمة مستفيدي الإسكان التنموي وتحسين ظروف عيشهم وفتح آفاق جديدة في التأهيل والتدريب والتوظيف.

كما أطلع سموه وأعضاء اللجنة على التصور المبدئي لحملة منصة ” جود ” الإسكان بالمنطقة بمشاركة رجال الأعمال والمانحين ورجال الإعلام والمؤثرين للمساهمة في دعم حالات توفير السكن والايجارات المتعثرة, منوهاً بما يلقاه قطاع الإسكان من دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتحقيق معاني الحياة الكريمة للمواطنين، مقدماً الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جهود الوزارة في القطاع الاسكاني والبلدي.