أمير منطقة حائل يرعى حفل اختتام بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023 في نسختها الثانية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات مساء السبت, حفل اختتام بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023 م في نسختها الثانية، حيث أعلن خلال الحفل الخطابي، نتائج المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة.

وحققت المركز الأول والجائزه الذهبية في فئة المهرات لعمر السنة، المهرة أميرة اليمين لمالكها عبدالله النفيعي، وثانياً بطلة الفضة إف دي رنا لمالكها مربط الفدا، وبطل البرونز ثالثاً وطن إل زايد لمالكها مربط الزايد، فيما حصل على بطولة الأمهار أعمار سنة بطل البرونز نايف العريب لمربط العريب، وثانياً بطل الفضه ساري الوشم لمربط ريموند، فيما حل ثالثاً بطل البرونز إم تي سابورو لمربط إم تي.

وعلى بطولة المهرات ٢-٣ سنوات، كان الذهب من نصيب ورد المعود لمالكها مربط الدرعية، فيما حقق الفضية شموع العناية لمالكها مربط النخيش، والبرونزية إيلا دي نسمة لمالكها مربط نسما.

وفي بطولة الأمهار ٢-٣ سنوات حقق الذهب خالد السلام لمالكها مربط السلام، والبرونزية داوود المعود لمالكها مربط الخوالد، والفضية كارم الباهيه لمالكها مربط الصياقل، كما حصل على ذهبية بطولة الأفراس إي جي دجميلجة لمربط هامات، وبطل البرونز بنت ريانه لمالكها مربط الرمز، فيما حقق الفضة إكرام الخالد لمالكها سلطان حامد العتيبي، كما حقق في بطولة الفحول الميدالية الذهب سينان آر إيه آر لمربط الغريفه، والفضة كانت من نصيب كريم الخالد لمربط الصياقل، أما البرونز كانت لدي دنادن من مربط العروبة ايه إس.

عقب ذلك جرى استعراض الخيول العربية الأصيلة وتكريم أصحابها، حيث كرّم سمو أمير حائل أصحاب المراكز الأولى، ثم كُرِم الرعاة والمساهمين في نجاح البطولة، وأعضاء اللجان التنظيمية ولجان التحكيم وشركاء النجاح، كما قدّم وكيل الإمارة المشرف العام على البطولة عادل بن صالح آل الشيخ مفتاح السيارة المقدمة من إمارة المنطقة للفائز.

وتجوّل سموه وأصحاب السمو الأمراء وضيوف البطولة على معرض الفن التشكيلي المصاحب الذي يضم لوحات فنية للخيل العربية الأصيلة، مطّلعين على ماتحتويه الأجنحة المشاركة من الرعاة للبطولة، مستمعين لشرح عن مكونات كل جناح.

وأشاد سمو أمير منطقة حائل بتصاعد المستويات الفنية والتنظيمة لبطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023 في نسختها الثانية، متطلعاً إلى تسجيل قفزات أعلى في النسخة القادمة استثماراً للدعم السخي من القيادة الرشيدة – حفظها الله-، مهنئاً الفائزين والمنظمين والمشاركين على النجاح الذي تحقق بتظافر وتكامل الجهود.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الأمير سلمان بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الأمير عمر بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.