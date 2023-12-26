أمير منطقة حائل يرعى حفل مهرجان “حمضيات حائل” في نسخته الثالثة 2023

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، حفل مهرجان “حمضيات حائل” في نسخته الثالثة 2023 التي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وحضور رئيس هيئة تطوير المنطقة المهندس عمر العبدالجبار ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني ورئيس الجمعية التعاونية التسويقية بالمنطقة المهندس خالد الباتع وعدد من المسؤولين بالمنطقة ورجال الأعمال، وذلك بممشى الفجر بمدينة حائل.

وفور وصول سموه لمقر الحفل تجول في المعرض الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وغير الربحية.

ونوه سموه خلال الحفل الذي أقيم بهذا المناسبة بمستقبل إنتاج الحمضيات بالمنطقة وتعزيز الحراك الاقتصادي ‏وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين، وكذلك استقطاب مصانع ومستثمرين للصناعات التحويلية لمنتجات الحمضيات ‏في ظل الدعم السخي من القيادة الحكيمة لمشاريع البيئة والزراعة والمياه ‏وإيجاد منتج منافس ذي جودة عالية، مشيراً إلى الدور المتميز لفرع الوزارة ‏بالمنطقة، مشيداً بالتجارب الناجحة في الصناعات التحويلية للحمضيات وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في حائل.

وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفرع الوزارة بالمنطقة والجمعيات المشاركة من بقية مناطق المملكة، وللقائمين على جمعية حائل على ما يقدمونه من جهود جبارة في خدمة مزارعي المنطقة.

من جهته ألقى مدير فرع وزارة البيئة ‏والمياه ‏والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني كلمة ثمن فيها لسمو أمير حائل رعايته لهذا الحفل، متناولاً دور الوزارة، وعلى رأسها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في متابعة ودعم المزارعين بالمنطقة لإنتاج أنواع الحمضيات ذات الجودة العالية التي تشهد منافسة ‏بين المزارعين في تقديم أفضل صنف من الحمضيات، مشيراً إلى أن منطقة حائل تتميز بوفرة إنتاجها من الحمضيات، الذي يشكل ما نسبته 40% من ‏إجمالي صادرات المملكة من الحمضيات للعام 2022 وفق إحصائيات الوزارة.

وأشاد الحسني بما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتوفير الأمن الغذائي وتقليل واردات الغذاء؛ مما يسهم في تطوير السياحة والاستثمار في مجال الزراعة الذي يسهم في دعّم المزارعين ورفع نسبة الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن بيئة المنطقة من العوامل الجاذبة للمستثمرين وخاصة في القطاع الزراعي.

ثم شاهد سمو أمير المنطقة والحضور فيلمًا وثائقيًا عن أهمية المنطقة في زراعة الحمضيات وما حققته حائل من نسب عالية في إنتاج الحمضيات، مستعرضاً تطور الزراعة بالمنطقة، كما شهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركاء بالمنطقة.

بعدها كرم سموه شخصية العام الزراعي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان جارالله الصوينع، والرعاة والمشاركين.