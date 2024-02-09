أمير منطقة حائل يرعى غداً الحفل الختامي لرالي تويوتا الدولي 2024

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 غداً، الحفل الختامي للرالي في عامه الـ 19، وذلك في متنزه المغواة الترفيهي، حيث سيتوج سموه بطل رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام، ويتوج الفائزين بمختلف فئات الرالي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تكريم سموه لرؤساء اللجان التنظيمية للرالي والرعاة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا للرالي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشهد الرالي تنافساً قوياً بين أبطال الراليات الدوليين والمحليين وأبطال الدراجات النارية بمشاركة 164 متسابقاً وملاحاً في السيارات والدراجات النارية من 24 جنسية مختلفة، حيث تشارك 97 سيارة، و25 متسابقاً في فئة الدراجات النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز).

يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2024 يمثل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات 2024 فئة ” الباها ” والجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، وضمن بطولة السعودية تايوتا 2024، حيث انطلق الرالي أمس برعاية سمو أمير منطقة حائل بمشاركة سيارات وسائقين دوليين عددها 34 سيارة، و22 سيارة بسائقين محليين، إضافة إلى 22 دراجة نارية دولية، وواحدة محلية.