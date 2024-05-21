أمير منطقة حائل يزور محافظة السليمي ويدشن عددًا من المشاريع التنموية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم محافظة السليمي، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالمركز الحضاري التابع لبلدية المحافظة، محافظ السليمي مشعل بن غازي الرمالي، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي ، ووكيل المحافظ حمود الزامل، ورئيس بلدية محافظة السليمي ناصر بن سالم الحربي ، وعدد من مسؤولي المحافظة.

وفور وصول سموه التقى عددًا من الأهالي، مستمعًا إلى احتياجاتهم لتطوير المحافظة.

ثم رأس سموه اجتماعًا بمحافظ السليمي ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور سمو نائبه، ووكيل إمارة المنطقة، وأمين حائل.

ونوه محافظ السليمي خلال الاجتماع بدعم القيادة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يسهم في تطور المنطقة ومحافظة السليمي، معربًا عن شكره لسموه على زيارته التفقدية للمحافظة ولقاء الأهالي.

وناقش سموه عددًا من الموضوعات الخدمية والتنموية ، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة في تنمية وتطوير المحافظات والمناطق، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على كل ما يُسهم في تنمية المنطقة ومحافظاتها ويخدم المواطنين.

إثر ذلك رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد حفل المحافظة وأهالي السليمي، بحضور سمو نائبه، ووكيل إمارة المنطقة.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها بالنيابة عنهم سعد بن فهد الهريش ، نوه خلالها بحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة لكل ما يدعم تطوير المنطقة ومحافظاتها ، مستعرضًا جانبًا من احتياجات المحافظة وتطلعات الأهالي المستقبلية, بعد ذلك توالت الفقرات من قصائد وأوبريت التعليم الترحيبي.

ثم دشن سموه عددًا من المشاريع التنموية والخدمية بقيمة مليار و100 مليون شملت ربط التقاطع القائم على طريق “حائل – المدينة “المباشر بمحافظة السليمي، وافتتاح محطة تعبئة المياه للمحافظة ، وكذلك مشاريع كهربائية ضمت إنشاء المحطة الكهربائية رقم 4 المركزية الواقعة بمحافظة السليمي بقيمة 251 مليون ريال ، وإنشاء الخط الهوائي جهد 380 ك.ف بين محطة القصيم رقم 2 ومحطة حائل رقم 4 بمحافظة السليمي بقيمة تجاوزت 294مليون ريال ، والربط الكهربائي رقم 4 من شركة الفنار وربطها بمحطة الحليفة ومحطة الوسيطا بقيمة 150 مليون ريال ، وإنشاء الخط الهوائي جهد 380ك.ف بين محطة حائل رقم 3 ومحطة حائل رقم 4 بمحافظة السليمي بقيمة تجاوزت 228 مليون ريال ، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان التنموي ( 48 وحدة سكنية ) ، ومشروع درء السيول بقرية العجاجة ، ومشروع ( منجم الغراء ) لشركة نازي الحربي للكشف عن معدن الكوارتز.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن المشاريع التنموية بالمحافظة، وكذلك منجزات بلدية محافظة السليمي لعام 2023.

إثر ذلك تسلم سمو أمير حائل وسمو نائبه من أمين المنطقة تقريرًا عن إنجازات البلدية بالمحافظة 2023 ، كما تسلم سموه تقريرًا عن أعمال منجزات الجمعية الخيرية بالمحافظة، سلمه رئيس مجلس إدارتها أحمد بن محمد الطويهر.

ثم شهد سموه توقيع اتفاقية بين بلدية المحافظة مع شركة السليمي المتحدة، وجمعية عناية لصيانة وحماية المقابر بشأن تقديم وتطوير الخدمات العامة، وكذلك توقيع اتفاقية مشاركة مجتمعية بين شركة السليمي والتجمع الصحي بحائل لتطوير وتحسين وترميم مركز الغسيل الكلوي في مستشفى محافظة السليمي.

وتسلم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد هدية تذكارية من أهالي محافظة السليمي قدمها محافظ السليمي.

ونوه سموه في ختام الحفل بدعم القيادة الرشيدة لمحافظات المنطقة التي تحرص على ريادة المملكة في المجالات كافة لتنمية وتطوير كل جزء من الوطن ، مؤكدًا حرصه على كل ما يسهم في تطور المحافظة وتحقيق تطلعات أهاليها ، متطلعًا إلى المزيد من النماء مستقبلًا.