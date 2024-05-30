أمير منطقة حائل يزور مقر منارة حائل الفضائية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مقر منارة حائل الفضائية بمشار، وكان في استقباله صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

وفور وصول سموه تجول في موقع المنارة واطلع على محتوياتها التي اشتملت على متحف الفلك الراديوي، والمتحف اللاسلكي، ومعرض الأحجار الكريمة، ومعرض رسومات الإبل القديمة، وزيارة قبة الموهوبين، وقبة الفضاء، وقبة الإعلام.

بعدها اطلع سمو أمير حائل على موقع نادي مشار التاريخي، حيث شاهد عروض الليزر والهولوجرام، والنجوم والشمس، وعرض فيديو الطاولات، وعروض الدخان، وعرض منازل حاتم الطائي بالواقع المعزز، وعرضًا مرئيًا عن منارة حائل الفضائية.

من جانبه قدم الأمير بدر بن فهد شكره لسمو أمير المنطقة على تشريفه للمنارة مما يعكس حرصه واهتمامه على تقديم الدعم لكل مامن شأنه دفع مسيرة المنارة وتقديم خدماتها لأبناء المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تقديم العديد من الأمسيات والفعاليات العلمية والثقافية، مشيداً بتضافر الجهود من جميع القطاعات بالمنطقة في ظل توجيهات سمو أمير حائل، مؤكدًا استمرارهم في بذل المزيد من الجهود لإثراء المنطقة بالفعاليات والأنشطة.