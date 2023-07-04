أمير منطقة حائل يستقبل أمين المنطقة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمستوى الإنجاز لمشاريع وخدمات أمانة المنطقة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

واطلع سموه على خطط وبرامج الأمانة في خدمة عدد من أحياء مدينة حائل وتقرير البرامج التوعوية خلال حج هذا العام، بالإضافة إلى أبرز البرامج والفعاليات التي ستقدم خلال صيف هذا العام.

من جهته أكد أمين منطقة حائل أن وتيرة العمل مستمرة نحو مزيد من الإنجاز وإظهار عروس الشمال بأفضل حله وهي تستقبل زوارها من مختلف مناطق المملكة ومن دول الخليج.