أمير منطقة حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الادائية سلطان البازعي.

ونوه سموه خلال الاستقبال بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمهرجانات الثقافية والمسرحية والفنون الادائية من دعم واهتمام وبمتابعة من سمو وزير الثقافة ، مثنياً على الدور الذي تقوم به الهيئة ، مستعرضاً العمق الثقافي والتراثي والأثري الممتد لآلاف السنين والقصص النادرة منذ القدم.

من جهته أكد البازعي, عزم الهيئة إقامة مهرجان دولي للفنون الأدائية الصحراوية في منطقة حائل ليكن واحداً من المهرجانات الدولية النوعية بالمملكة ، مشيراً إلى أن حائل ثرية بتراثها وتاريخها وثقافتها وأن الفنون الأدائية التي تقدم فيها وفي المناطق المجاورة تشجع على أن يكون المهرجان وحائل مركزاً دولياً للفنون الأدائية الصحراوية.