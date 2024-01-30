أمير منطقة حائل يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحائط بمنطقة حائل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والوفد المرافق له.

واستمع سموه لشرح عن جهود الرئاسة العامة وما تقوم به من أعمال ومهام.

ثم أطلق سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد حملة “الدين يسر” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة، مستمعًا إلى شرح عن أهداف الحملة وبرامجها المتنوعة.

عقب ذلك تسلم سمو أمير حائل من معالي الرئيس العام نسخة من السجل العلمي للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وتقريرًا عن جهود الرئاسة العامة في موسم حج عام ١٤٤٤هـ.