أمير منطقة حائل يستقبل رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الشمال الصحي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الشمال الصحي المهندس عبدالله إبراهيم الرخيص، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية محمد بن عبدالله الراجحي ، والمستشار التنفيذي لمؤسسة سيسنبر العالمية للتجارة إبراهيم محمد الحيد ، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بحائل أحمد سعد الذيبان ، ورئيس جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان بحائل عبدالرزاق سالم العميم.

ونوه سموه , بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في رعاية المستفيدين وتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم ، مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي أصبح شريكاً نجاحاً مع القطاعين الحكومي والخاص في دعم الأفراد وخدمة المجتمع بمختلف المجالات التنموية.

كما شهد سمو أمير حائل توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان بحائل وعدد من المؤسسات منها مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية ، ومؤسسة سيسنبر العالمية للتجارة ، والتجمع الصحي بالمنطقة لدعم الجمعية بعربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتكلفة تقدر بمليونين ومائة وخمس وأربعون ألف ريال , كما شهد سموه توقيع اتفاقية بين جمعية إنتاج للأسر المنتجة بحائل و مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية لدعم مشروع المطبخ المركزي بتكلفة خمس مائة ألف ريال.