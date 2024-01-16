أمير منطقة حائل يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل , بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، ‏يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار و‏منسوبي الهيئة ومدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم المطير .‏

ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة بتطوير المناطق وتنميتها ، مشيداً بدور الهيئة في ‏مجال تقديم البيانات والمؤشرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات ‏المستقبلية لأعمال التنمية الحضرية والسكانية والاقتصادية.‏

من جهته استعرض الدوسري جانباً من أعمال الهيئة وما تقدمه من جهود لإيجاد ‏معلومات وإحصائيات دقيقة وشاملة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناءً ‏على معلومات دقيقة وواضحة، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير حائل لأعمال الهيئة ‏في المنطقة .‏

إثر ذلك رعى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏مراسم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين ‏الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون ‏بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام ‏للأنشطة والمهام المشتركة.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء ‏الدكتور فهد الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار.‏

وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب ‏اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث ‏والدراسات والمطبوعات والمنشورات ، إلى جانب التعاون في مشاركة البيانات ‏الجيومكانيه للإحصاءات والمؤشرات حسب الاختصاص وإتاحة الفرصة لمنسوبي ‏الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية ‏وورش العمل.‏

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعاون المشترك بين الهيئة العامة ‏للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ‏وقياسها والتكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل ‏المشترك ، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات ‏والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، إضافة إلى التحول الاستراتيجي الهادف في تطوير ‏المنتجات الإحصائية للهيئة من حيث جمع البيانات وتحليلها بما يواكب عملية التطوير ‏والتغيير المستمرة في الهيئة ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم الاتفاقية في تلبية متطلبات ‏الطرفين وتطوير أساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة ‏والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات ‏في المملكة.‏

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل إلى أهمية تعاون الهيئتين ‏لتعزيز الجهود والتكامل في مجال الإحصاء والمعلومات ، إضافةً الاستفادة من ‏إمكانياتهما في تطوير الأنظمة نحو تحقيق أفضل المستويات والممارسات العالمية التي ‏تسهم في دعم الأهداف المشتركة ومن شأنها توفير البيانات والإحصاءات ‏والمؤشرات والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة ، ‏مبيناً أن ذلك يعزز منظومة التوجهات المستقبلية للمنطقة التي تُعد ركيزة أساسية ‏للتطوير والتخطيط.‏