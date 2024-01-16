أمير منطقة حائل يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار ومنسوبي الهيئة ومدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم المطير .
ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة بتطوير المناطق وتنميتها ، مشيداً بدور الهيئة في مجال تقديم البيانات والمؤشرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات المستقبلية لأعمال التنمية الحضرية والسكانية والاقتصادية.
من جهته استعرض الدوسري جانباً من أعمال الهيئة وما تقدمه من جهود لإيجاد معلومات وإحصائيات دقيقة وشاملة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير حائل لأعمال الهيئة في المنطقة .
إثر ذلك رعى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد مراسم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار.
وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات ، إلى جانب التعاون في مشاركة البيانات الجيومكانيه للإحصاءات والمؤشرات حسب الاختصاص وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة حائل في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية وقياسها والتكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك ، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، إضافة إلى التحول الاستراتيجي الهادف في تطوير المنتجات الإحصائية للهيئة من حيث جمع البيانات وتحليلها بما يواكب عملية التطوير والتغيير المستمرة في الهيئة ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم الاتفاقية في تلبية متطلبات الطرفين وتطوير أساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في المملكة.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل إلى أهمية تعاون الهيئتين لتعزيز الجهود والتكامل في مجال الإحصاء والمعلومات ، إضافةً الاستفادة من إمكانياتهما في تطوير الأنظمة نحو تحقيق أفضل المستويات والممارسات العالمية التي تسهم في دعم الأهداف المشتركة ومن شأنها توفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة ، مبيناً أن ذلك يعزز منظومة التوجهات المستقبلية للمنطقة التي تُعد ركيزة أساسية للتطوير والتخطيط.