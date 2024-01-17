أمير منطقة حائل يستقبل فريق من الهيئة العامة للترفيه

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، فريق من الهيئة العامة للترفيه الذي يزور المنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وأمين حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار.

وأشار سموه إلى دور الهيئة العامة للترفيه في رسم خارطة سياحية جديدة وفق رؤية المملكة 2030, وخلق بيئة ترفيهية جاذبة للمنطقة وزوارها من داخل الوطن وخارجه.

وتحدث سموه عن ما تمتلكه منطقة حائل من مقومات سياحية في الأماكن الأثرية والتراثية والمواقع السياحية والقصص النادرة قديماً وحديثاً التي تؤهلها بأن تكون وجهة مفضلة في السياحة الداخلية وجذب السياح من خارج الوطن، عبر استثمار تلك المقومات في إيجاد بيئة ترفيهية متكاملة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة ببرامج الهيئة العامة للترفيه وآلية تكامل جهود الجهات ذات العلاقة بالمنطقة للمساهمة في نجاح الفعاليات الترفيهية بالمنطقة.