أمير منطقة حائل يستقبل نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

ونوه سمو أمير حائل خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله – لمنظومة الطرق والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة، بمتابعة من معالي وزير النقل، مثنياً على النقلات النوعية المتمثلة بمشاريع الطرق السريعة النموذجية وغيرها من المشاريع النوعية.

واطلع سموه على أهم مشاريع النقل بالمنطقة، كما ناقش أبرز الاحتياجات المستقبلية.

من جهته أكد المهندس الدلامي، حرص الوزارة على كل ما يسهم في تطور وإنجاز المشاريع والخدمات، معرباً عن شكره لسمو أمير حائل على مساندته لمشاريع المنطقة.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس تركي الحميدي الشمري.