أمير منطقة حائل يستقبل وكلاء ومديري العموم في الإمارة المهنئين بعيد ‏الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة، ومديري العموم والإدارات، وموظفي الإمارة ‏الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور صاحب ‏السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ‏ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.‏

وبادل سموه منسوبي الإمارة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله أن ‏يعيده على الجميع بالخير، معرباً عن تقديره لمشاعر الجميع ، منوهاً بالجهود المبذولة ‏منّهم لخدمة المراجعين.‏

وأشاد سموه بالنجاحات الكبيرة لموسم حج هذا العام في ظل الدعم السخي من قبل ‏الحكومة الرشيدة والعمل الكبير من قبل لجنة الحج العليا وتضافر الجهود ‏من جميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية ووزارة الحج والعمرة.‏