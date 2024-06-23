أمير منطقة حائل يستقبل وكلاء ومديري العموم في الإمارة المهنئين بعيد ‏الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة، ومديري العموم والإدارات، وموظفي الإمارة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
وبادل سموه منسوبي الإمارة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير، معرباً عن تقديره لمشاعر الجميع ، منوهاً بالجهود المبذولة منّهم لخدمة المراجعين.
وأشاد سموه بالنجاحات الكبيرة لموسم حج هذا العام في ظل الدعم السخي من قبل الحكومة الرشيدة والعمل الكبير من قبل لجنة الحج العليا وتضافر الجهود من جميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية ووزارة الحج والعمرة.