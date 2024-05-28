أمير منطقة حائل يعقد جلسته الاثنينية للحديث عن إنجازات جامعة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا أمس الإثنين المواطنين ومديري الإدارات الحكومية في جلسة سموه الاثنينية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

واحتفى سموه برئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات.

ونوه سموه خلال الجلسة بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للجامعات السعودية وتبوئها مراكز عالمية ونيلها جوائز دولية، بمتابعة معالي وزير التعليم، مثنياً سموه بالدور الريادي لجامعة حائل والعمل النوعي الذي تقدمه في المسار التعليمي والمسار البحثي، وكذلك في المشاركات المجتمعية المستمرة، متناولاً النجاح الكبير الذي تحقق خلال حفل الجامعة لتخريج طلابها وطالباتها هذا العام.

من جانبه تحدث رئيس جامعة حائل خلال الجلسة عن إنجازات الجامعة في المجال الأكاديمي والبحثي ومواءمة تخصصات وبرامج الجامعة مع رؤية المملكة 2030، وكذلك عن إنجازات الجامعة في المشاريع الكبرى، وتمكين المرأة في القيادة الأكاديمية، وأبرز المشاريع التي تم تدشينها مؤخراً، مشيداً بما يحظى به التعليم من رعاية كبيرة ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، مقدماً شكره لسمو أمير حائل، ولسمو نائبه على ما تجده الجامعة من دعم وتحفيز ورعاية دائمة.

إثر ذلك استعرض وكلاء الجامعة وعمداء الكليات تفاصيل الإنجازات التي تحققت في المجال الأكاديمي والبحثي وكذلك المشاريع وتمكين المرأة ومشاركاتها داخل الوطن وخارجه في المحافل والمؤتمرات الدولية وتمثيلها بلادها خير تمثيل، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية والمشاركات المجتمعية وبرامج جودة الحياة والمشاريع الاستثمارية والجهود القائمة للحماية الفكرية والنقلات النوعية لمساهمة الكوادر الطبية والصحية في الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للمرضى في حائل وفي المستشفيات التي يعمل بها أبناء وبنات الجامعة من الأطباء والطبيبات في عددٍ من مناطق المملكة.