أمير منطقة حائل يعقد جلسته الاثنينية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم، عدداً من المواطنين والمسؤولين في جلسة سموه الاثنينية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وأعرب سموه عن شكره على ما وجده من مشاعر صادقة عبر خلالها الجميع عن عزائهم بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز -رحمه الله -، منوهاً بما قدمه للوطن وكيف جسد احساس ومشاعر أسرته وشعب المملكة العربية السعودية في شعره، سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وتطرق سموه خلال الجلسة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد رئيس الفريق العلمي ‏المكلف بإعداد الدراسات الاستشرافية للمنطقة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، مشيداً بفريق الدراسات الاستشرافية للمنطقة، مشيراً إلى أهمية النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، من خلال الدراسة للسنوات الـ10 القادمة للمنطقة، مثمناً جهود وعمل الفريق العلمي، بمخرجات جامعة حائل في مخرجات التعليم التي تؤكد بناء الإنسان ليحمل رسالة العلم في ضل دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.

وتناول سموه في حديثه للمواطنين بما يتصف به هذا الشعب السعودي من تسامح وصفح مما يؤكد على قيم العفو المتأصل في أبناء المملكة، مشيداً بالمواطن الشهم نايف بن سعيدان المسعودي ووالده وعفوه عن قاتل ابنه لوجه الله، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم.