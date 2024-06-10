أمير منطقة حائل يكرم الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة بدورتها الثالثة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة بدورتها الثالثة، التي أطلقتها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

وثمن سموه الدور الذي تقدمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز لإذكاء روح التنافس بين رواد العمل الاجتماعي ومنظماته، مؤكدًا أن جائزة المُواطنة المسؤولة إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، التي تُعنى باكتشاف وتكريم النشء في مراحل التعليم العام؛ بهدف غرس وترسيخ قيم العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.

كما كرم سموه الطالبة تولين سليمان بعد رحلتها العلاجية الناجحة ولله الحمد.

من جانبه أشار الدكتور البليهد إلى أن المسابقة تهدف لغرس وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية، ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن.