أمير منطقة حائل يكرّم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في الجلسة الاثنينية

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للموروث الأصيل في المملكة وتشجيع أهل الإبل ومساندتهم، مشيداً بالنقلة النوعية عبر انتقال هذا الموروث من المحلية إلى العالمية حيث باتت الإبل تعيش عصرها الذهبي، مهنئاً المنظمين والمشاركين والقائمين على مهرجان جادة الإبل في حائل 2024 بالنجاح التنظيمي والإداء الاحترافي والمشاركات الدولية واستقطاب حائل للمتنافسين من داخل الوطن وخارجه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بقصر أجا اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين وعضو مجلس إدارة النادي فواز بن عبدالله المحرج، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة المسهمة في إنجاح المهرجان، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى جهود المملكة في ترسيخ الثقافة والتراث الوطني وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية، منوهاً بالعوائد الاقتصادية من إقامة المهرجان وما وفره من فرص وظيفية واستثمارية، مستشهداً بالنجاحات التى حققها أبناء الوطن في مختلف المجالات وحرصهم على التمسك بأصالة وعراقة الموروث الشعبي في هذه البلاد ومنها الاهتمام بالإبل والخيل و القهوة السعودية التي تمثل كرم وضيافة الشعب السعودي.

وشهد اللقاء تفاعل عدد من المشاركين من الدول الخليجية في جادة الإبل في حائل والتقائهم بسمو أمير المنطقة، وحرص أهالي المنطقة للتعبير عن سرورهم بالنجاح الذي يتحقق للوطن عبر هذه الفعالية التي أقيمت في المنطقة وفتحت آفاق رحبة لملاك الإبل.