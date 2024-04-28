أمير منطقة حائل يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك” ‏

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دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك”.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير إدارة البيئة بالفرع المهندس دخيّل المشعان.
ونوَّه سموه بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات والمواطنين، واستمرار العمل على تفعيل المزيد من الأنشطة والمبادرات للحفاظ على البيئة.
من جهته، قدَّم الحسني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته وحرصه، مؤكداً أن الدعم والاهتمام الذي يلقونه من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يدفعهم لبذل المزيد من الجهود والعمل في ظل دعم الحكومة الرشيدة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.