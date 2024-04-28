أمير منطقة حائل يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك” ‏

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دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه ‏والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير إدارة البيئة بالفرع المهندس دخيّل ‏المشعان.‏

ونوَّه سموه بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مشيداً بالجهود ‏المبذولة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مؤكداً أهمية ‏تضافر الجهود بين جميع القطاعات والمواطنين، واستمرار العمل على تفعيل المزيد ‏من الأنشطة والمبادرات للحفاظ على البيئة.‏

من جهته، قدَّم الحسني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته وحرصه، ‏مؤكداً أن الدعم والاهتمام الذي يلقونه من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يدفعهم ‏لبذل المزيد من الجهود والعمل في ظل دعم الحكومة الرشيدة ومتابعة معالي وزير ‏البيئة والمياه والزراعة.‏