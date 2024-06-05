أمير منطقة عسير يدشن الجيل الجديد من فروع بنك البلاد

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير ‫تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة أمس، الجيل الجديد من فروع بنك البلاد النموذجية في المنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز العنيزان، وعدد من قيادات قطاع الاستثمار في إمارة عسير وهيئة التطوير ومديري البنوك بالمنطقة.

كما شهد سموه، إطلاق البنك للمبادرة المجتمعية (صيفنا معنا) التي تعمل على تأهيل عدد من المتنزهات في منطقة عسير لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية ، حيث تهدف المبادرة إلى تهيئة المتنزهات بجميع متطلبات ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم من الاستفادة من مقومات المنطقة في السياحة الريفية والبيئية والطبيعة الخلابة والتضاريس المتنوعة.