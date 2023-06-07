أمير منطقة عسير يدشّن معرض “التهيئة لسوق العمل”بجامعة الملك خالد

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، أهمية تقديم جميع أوجه الدعم، في سبيل تطوير مهارات وقدرات طلاب وطالبات منطقة عسير، وإلحاقهم ببرامج تدريب وتأهيل تنعكس على إتاحة فرص توظيفهم، دعمًا لخطط ومستهدفات التوطين، لرفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، وتحقيقًا لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة -يحفظها الله-.

جاء ذلك خلال تدشين سموه، أمس، المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل الذي تنظمه جامعة الملك خالد، تحت مسمى “KKU EXPO 2023” لمدة ثلاثة أيام، في المدينة الجامعية بالفرعاء.

ويهدف المعرض الى تهيئة طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل والتعرف على أهم المهارات الأساسية والمهنية المطلوبة في هذا الاتجاه، وإيجاد الفرص المستقبلية لهم، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، إلى جانب سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال تحسين فرص وممكّنات التدريب التعاوني.

وخلال الافتتاح كرّم سموّه الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في البرنامج، والتي بلغت (75) جهة مشاركة ما بين القطاع الحكومي والخاص والخيري.

وشهد المعرض إقبالًا من الطلاب والطالبات حيث بلغ عدد المسجلين مع انطلاقه أكثر من (13000) طالب وطالبة، وأكثر من (2000) طالب وطالبة في الورش المتخصصة.

يذكر أن الجامعة وقعت مع انطلاق المعرض 15 اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.