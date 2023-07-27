أمير منطقة عسير يستقبل القنصل البريطاني في مركز السودة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمركز السودة التابع لديوان إمارة المنطقة غرب مدينة أبها، القنصل العام البريطاني سيسيل البليدي، يرافقها المسؤول التجاري بالقنصلية العامة البريطانية عبدالله العمودي.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بالقنصل ومرافقيها، متمنياً لهم طيب الإقامة في المنطقة، منوهاً بالمسيرة التنموية التي تشهدها منطقة عسير بصفة خاصة في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي حققت من خلالها مكانة سياحية بما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة، ومشروعات مستقبلية تحقق -بإذن الله- الأهداف التي رسمتها إستراتيجية عسير (قمم وشيم).

من جهتها أعربت القنصل العام البريطانى، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات، وما تمتلكه من مقومات سياحية.