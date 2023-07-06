أمير منطقة عسير يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، خلال المجلس العام في مكتبه بالإمارة, عددًا من المواطنين والمقيمين.

واستمع سموه خلال الاستقبال مطالب المراجعين من المواطنين والمقيمين, موجهًا بمعالجة عدد من القضايا الاجتماعية والأسرية.

عقب ذلك دشّن سمو الأمير تركي بن طلال جمعية “عون ” بمنطقة عسير، والتي تقدم العديد من الخدمات العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات، ورعاية أسرهم في 13 محافظة بالمنطقة، إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية من المخدرات.

وكرّم سمو أمير منطقة عسير خلال المجلس المواطن سلطان بن محمد القحطاني، لدوره الإنساني والاجتماعي في كفالة اليتيمة (سميرة) منذ 24 عامًا هو وأسرته، حيث قام برعايتها وتلبية كافة شؤونها حتى شهد زواجها ثم حفل تخرجها من جامعة الملك خالد.