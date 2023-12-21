أمير منطقة عسير يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق

المناطق-عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، في مكتبه بديوان الإمارة، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ، وعدد من أعضاء الهيئة.

ورحب أمير منطقة عسير، في مستهل اللقاء بمعالي نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

واطّلع الأمير تركي بن طلال على أبرز خطط وبرامج الهيئة المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مشيداً سموه بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بكافة فئات المجتمع.

من جهة أخرى، ترأس معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان اجتماعاً مع قيادات الجهات الحكومية بمنطقة عسير، وذلك في مقر الإمارة، والذي نظمته إمارة منطقة عسير بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع موجزاً قدمته عضو مجلس الهيئة الدكتورة هند خالد الخليفة، أوضحت من خلاله رؤية ورسالة الهيئة، إلى جانب أهدافها ومهامها المعمول بها وأهم لجانها وتصنيفاتها إقليمياً ودولياً.

عقب ذلك تم مناقشة أبرز الإجراءات النظامية التي تتقاطع مع أهداف الهيئة ودور الإعلام في الإسهام في رفع الوعي ورفع تصنيفات المملكة دولياً، كما تم الإجابة على عدد من الاستفسارات التي تختص بمهام هيئة حقوق الإنسان.