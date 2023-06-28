أمير منطقة عسير يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابه عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه : ” نحن نعيش في وطن القيم،، ومن قيم ” الإتقان “, ونحن في مهمتنا الوطنية لايمكن أن نقدم على أي مهمة دون أن نتقنها،، فعندما يصبح الإتقان منهجاً يصلح الاحتراف مبدأ”.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي، وشعبه الوفي، الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح الأعمال.