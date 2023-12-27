أمير منطقة مكة المكرمة : الخطاب الملكي أكد ثبات مواقف المملكة وقيادتها تجاه مجمل القضايا

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ألقاها نيابة عنه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جاءت بمثابة خارطة طريق للسياسة السعودية محلياً وإقليماً وعالمياً.

وقال سموه : “إن مضامين الكلمة أكدت ثبات مواقف المملكة وقيادتها تجاه مجمل القضايا وبرهنت على ثقلها وقوة مكانتها التي أصبحت تتبوأها اليوم، وحددت بوضوح ملامح التنمية ومجالاتها في وقت يشهد فيه الوطن حراكاً تنموياً شاملاً لم يسبق له مثيل، إضافة إلى أنها جعلت الإنسان وتوفير العيش الكريم له على هرم الأولوية “.

ودعا سمو أمير منطقة مكة المكرمة في ختام تصريحه، أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.