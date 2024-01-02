أمير منطقة مكة المكرمة يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

المناطق_جدة

دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وقد أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد، وذلك حسبما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء .

حيث قالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الإثنين 19 / 6 / 1445 هجرية الموافق 1 / 1 / 2024 م ، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـجدة” .

وأضافت “وقد أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد… حفظ الله سموه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية”.