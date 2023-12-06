أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م).

وأكد أن الميزانية بفضل الله ثم بالقيادة الحكمية وعلى قمة هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -تحمل في طياتها الخير والنماء لهذه البلاد وأبنائها، وتعزز التحول نحو اقتصاد مزدهر تتم من خلاله مواصلة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي ذلك تأكيد على العزيمة نحو تحقيق التقدم النوعي والتنمية المستدامة.

وأشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الدائمة كان لها دورها في تقوية مركز المملكة المالي وتبوأها مكانتها الاقتصادية على الأصعدة كافة كما أسهمت تلك الخطوات في تنفيذ برامج ومشاريع أحدثت نقلات نوعية في مختلف المجالات.

ودعا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والنماء.