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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العراقي والفلبيني والسنغافوري

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 1:41 مساءً

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام العراقي محمد نقشبندي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الفلبيني توماس ادغار .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام السنغافوري تشاندرا كومار .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 1:41 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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