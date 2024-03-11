أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله -سبحانه وتعالى- أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة والجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره وازدهاره، حاثاً قطاعات المنطقة على تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء عباداتهم في يُسرٍ وطمأنينة.