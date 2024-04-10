أمير منطقة نجران ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

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أدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بمدينة نجران.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي.

وأم المصلين فضيلة الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري المستشار الخاص لسمو أمير منطقة نجران، الذي حمد الله وأثنى عليه على ما أنعم به على عباده من نعم عديدة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى.

وحث على طاعة الله في السر والعلن، والمحافظة على الصلاة، وبر الوالدين، وإخراج زكاة الفطر، وإظهار الفرح والسرور في يوم العيد، بعد أن منَ الله على المسلمين بصيام شهر رمضان المبارك، واغتنام هذا العيد السعيد بالتواصل ونبذ الفرقة والشحناء والاعتصام بحبل الله للفوز برضى الخالق عز وجل.

وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.