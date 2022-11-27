أمير منطقة نجران يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات “مهرجان الطهي النجراني”

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تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران التقرير الختامي لفعاليات “مهرجان الطهي النجراني” خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتاريخ بمنطقة نجران “جاتن”، محمد بن هادي آل هتيلة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واشتمل التقرير على الفعاليات والبرامج التي أقيمت في ركن طهي الأكلات الشعبية النجرانية، وركن القهوة السعودية بالنكهة النجرانية، وركن مسابقات الطهي اليومية بين الطهاة، وركن الأدوات المستخدمة في الطهي النجراني، وركن مقاهي تقديم الطهي بقالبٍ حديث، وركن مكونات ومواد الطهي النجراني، و أركان للحرف اليدوية القديمة بالمنطقة إضافة إلى برامج الثقافة النجرانية التي قدمت في ركن “جادة نجران” التراثية.

وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالدور المهم الذي تقدمه جمعية “جاتن”, مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الأعمال النوعية التي تسهم في تطوير البيئة الثقافية والتراثية بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية 2030.

من جانبه أكد آل هتيلة حرص الجمعية على الشراكات المجتمعية النوعية، وتعزيز الحضور الثقافي للمواقع السياحية والثقافية في المنطقة واستثمارها للإسهام في الاقتصاد الوطني.