أمير منطقة نجران يدشّن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “الاستثمار في الوقاية “، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد يحيى بن عبدالله آل محسن ، وعدد من منسوبي الإدارة.

وأكد سموّه على ما يحظى به الوطن وأبناؤه من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة واهتمام في شتى المجالات، والعمل على ما يخدم المواطن ويحقق تطلعاته، كما قدم شكره لسمو وزير الداخلية على ما يقدم من جهود كبيرة لمحاربة ومكافحة المخدرات، وحماية أبناء المملكة من شرورها والتصدي لكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن سواء عن طريق التهريب أو الترويج.

وشدد سمو أمير نجران على أهمية العمل على الجانب الوقائي الذي يضمن تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس على أمن وأمان من يقيم في المملكة ووقايتهم من المخدرات، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي تضمن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة بشكل عام ومنطقة نجران على وجه الخصوص.

وأًوضح العقيد آل محسن، أن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ستضم إقامة معرض توعوي في نجران بارك، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من ورش العمل للتوعيه من مخاطر المخدرات بالمنطقة.