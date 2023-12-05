أمير منطقة نجران يرعى حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع

المناطق_نجران

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، عن فخره بالمتطوعين والمتطوعات في جميع المجالات الإغاثية والخيرية والصحية والإسعافية وغيرها، والجهات الإشرافية التي بذلت جهودًا في تنظيم وخدمة العمل التطوعي، وترسيخ مفهومه، مؤكدًا أن التطوع غريزة لدى الإنسان السعودي، ويسارع دائمًا للمشاركة والإسهام في أي عمل تطوعي فهو يعد سمة لدى مجتمعنا، وواحدًا من قيمنا وثقافاتنا وعاداتنا.

جاء ذلك خلال رعاية سموّه اليوم حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يوافق الـ 5 من ديسمبر من كل عام، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات.

وقام سموّه بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات الذي يتضمن مشاركة 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عمر النعمي، أن الهدف من الفعاليات تسليط الضوء على العمل التطوعي، والتنافس بين الشباب والشابات في المجالات التطوعية، والعمل على تدريب وتأهيل المتطوعين، إضافة إلى تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته رؤية المملكة 2030، مبينًا أن المتطوعين في منطقة نجران بلغوا 37 ألف متطوع ومتطوعة، نفذوا أكثر من 3600 فرصة تطوعية.

وشاهد سموّ أمير منطقة نجران والحضور عرضًا مرئيًا للأعمال التطوعية، ومن أهمها مبادرة الحي المتطوع لإزالة التشوه البصري بمنطقة نجران.

وفي نهاية الحفل كرّم سموّه الجهات المشاركة والداعمة للعمل التطوعي بالمنطقة، كما تسلّم سموّه هدية تذكارية بهذه المناسبة.