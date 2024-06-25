أمير منطقة نجران يرعى حفل انطلاق فعاليات مهرجان “صيفنا هايل” ٢٠٢٤

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رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران ٢٠٢٤، الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار “صيفنا هايل”، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز، وذلك بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى شهر، وتتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأنشطة الترفيهية، ومسرح الأسرة والطفل، ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والبرامج التدريبية التي ستقدم خلال أيام المهرجان.

عقب ذلك دشن سموّه فعاليات صيف نجران، كما شاهد عرضاً مرئياً عن مقومات المنطقة السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات الطبيعية، إلى جانب استعراض ما تحتويه من منشآت وفنادق وشقق سياحية ومرافق عامة لخدمة الأهالي والزوار.

تلا ذلك أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية أدت خلاله ألواناً فلكلورية من التراث الشعبي الذي تشتهر به المنطقة.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة نجران الجهات الحكومية والأهلية المشاركة والداعمة لفعاليات المهرجان، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.