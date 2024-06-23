أمير منطقة نجران يرعى غدًا حفل انطلاق مهرجان “صيفنا هايل” 2024

المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غدًا، حفل انطلاق فعاليات مهرجان “صيفنا هايل” 2024، الذي تنظمه أمانة المنطقة، وذلك بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة نجران عبدالله آل فاضل، أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة، ومنها الأمسيات الشعرية، والفعاليات الترفيهية، والخيمة النجرانية، ومسرح الطفل، وأركان الأسر المنتجة، وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومعرض للحرف اليدوية والتراثية، وعروض للخيول، إلى جانب مشاركة فرقة نجران الشعبية بأداء الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة.