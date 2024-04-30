أمير منطقة نجران يستعرض تقريراً لإنجازات تجمع نجران الصحي

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استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تقريراً لإنجازات مستشفى الملك خالد بالمنطقة، ومستشفى الولادة والأطفال، ومجمع إرادة والصحة النفسية، والصحة العامة، وصحة المجتمع من خلال مؤشرات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري وعدداً من منسوبي التجمع.

وأكد سمو أمير منطقة نجران أن الخدمات الصحية بالمنطقة، تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المسارات الصحية، من خلال برامج التحول الصحي، ورفع كفاءة الأداء، مشيداً بجهود منسوبي تجمع نجران الصحي وما حققوه من إنجازات، مشدداً على الاستمرارية على هذا النهج المتميز، وخدمة المواطنين على الوجه الأمثل.

من جانبه، أوضح العسيري رؤية التجمع الصحي في أن يكون نظام الرعاية الصحية الرائد في المنطقة مع تحقيق أفضل النتائج بحلول 2030، إضافةً إلى رسالته في تحسين رفاهية سكان المنطقة من خلال التكامل بين الوقاية والرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها بالتركز على المستفيد من الخدمة من قبل كوادر ذات مهارات عالية.

وأعرب العسيري عن شكره لسمو أمير منطقة نجران لما يوليه من اهتمام ومتابعة لكافة أعمال تجمع نجران الصحي، ما أسهم في تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والنتائج الإيجابية ضمن المعايير المعتمدة بوزارة الصحة، و انعكس إيجابياً على أداء العاملين بالتجمع.