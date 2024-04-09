أمير منطقة نجران يستعرض تقريراً لمشروع كسوة العيد وزكاة الفطر

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله -، لكافة الأعمال الخيرية، الذي يجسد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله -، على تطوير وتنظيم العمل الخيري، لضمان الدقة والشفافية والوضوح في وصوله لمستحقيه، وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

واستعرض سموه تقريراً لمشروع كسوة العيد وزكاة الفطر، الذي تم تنفيذه من قبل سبع جمعيات خيرية استهدفت ٨١٥٩ مستفيداً ومستفيدة، كما تضمن التقرير آليات تنفيذ الجمعيات لهذا المشروع الخيري، وإخراج الكسوة وزكاة الفطر في وقتها المحدد، وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة بما يضمن سرعة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة، وتوزيعها بتقنية عالية في سبيل تحقيق التيسير على المتبرعين والمحتاجين.