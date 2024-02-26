أمير منطقة نجران يستقبل المسؤولين والأهالي في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”، اليوم، عدداً من المسؤولين والمشايخ والأهالي بالمنطقة، بمناسبة الاحتفاء بـ”يوم التأسيس”.

وأكد سموه خلال الجلسة أهمية تأصيل هذا اليوم ليكون تجسيدًا للقيمة الرفيعة من الاهتمام بتاريخها الذي يُعد امتدادًا أصيلًا لحاضرها ومُستقبلها، تستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين أسهموا في مراحل بناء الدولة.

وقال “إن الدولة السعودية ومنذ تأسيسها سنة 1139هـ الموافقة لـ 1727م، تملك مصادر قوة، شكلت عوامل أساسية بفضل الله تعالى في استقرارها واستمرارها، من أبرزها التمسك بدين الله الحنيف، وثبات المبادئ والقيم في الحكم بالعدل، ولمّ الشتات، وتوفير أسباب العيش الكريم، فجعلت على هذه الأرض شعبًا واحدًا متماسكًا، صادق العلاقة مع ولاة أمره، ملتفًا حوله، سامعًا ومطيعًا في الأحوال كلها”.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تعيشه الدولة منذ تأسيسها من تقدم في المجالات كافة، وصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث يهنأ الجميع في رخاء ورغد في العيش، وأصبحت البلاد في طليعة دول العالم ولله الحمد.

ووجه سموّه مديري الإدارات الحكومية المعنية بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من سلاسل الإمداد، وتهيئة المساجد والمرافق العامة بالمنطقة ومحافظاتها لاستقبال المواطنين والمقيمين.