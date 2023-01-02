أمير منطقة نجران يستقبل المسؤولين والأهالي في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أنَّ المنطقة سوف تستقبل الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، بعد أن عكفت في الأشهر الماضية، من خلال مجلس المنطقة والمجالس المحلية بالمحافظات على رصد الاحتياجات وتحديد الأولويات من المشاريع.

وقال سموه في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” اليوم، بحضور الأهالي والمسؤولين، إنَّ المنطقة بالدعم الكريم والسخي من ولاة الأمر ـ أعزهم الله ـ وخططهم الحكيمة، سوف تستمر في تنفيذ خطط التنمية، وإبراز ملامحها، وضمان الاستدامة، وفق رؤية المملكة 2030 .

وأشار الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى ما تشهده المملكة هذه الأيام من حالة مطرية عامة، داعيًا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها البلاد والعباد، وأن يمد بالعون والتوفيق منسوبي الجهات التي تواصل الليل والنهار في متابعة هذه الحالة، وتعمل جاهدة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ونوه سمو أمير نجران بإطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله – مبادرة السعودية الخضراء ، وتعزيز المحميات الطبيعية، واستحداث سبع محميات ملكية، وأكثر من 60 برنامجًا ومشروعًا، جعلت المملكة الأولى عالميًا في مؤشرات الأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة , مشيدا بدور أهالي منطقة نجران، الذين أثبتوا بوعيهم ومسؤوليتهم، في الحفاظ على الأشجار المعمرة، وصون الحياة الفطرية عامة، لا سيما وأن المنطقة تميزت بالمحافظة على أكبر المحميات الطبيعية، وهي محمية عروق بني معارض، التي تشهد إجراءات انضمامها في قائمة اليونسكو إن شاء الله، مبديًا إعجابه بالمبادرات البيئية، وتكوين جمعيات ورابطات تعنى بدعم الغطاء النباتي والمحافظة عليه.