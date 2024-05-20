أمير منطقة نجران يستقبل نائب وزير “الموارد البشرية” المكلف

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المكلف سلطان بن جريس الجريس والوفد المرافق له.

ونوَّه سموه بالبرامج النوعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات، في ظل دعم القيادة الحكيمة – أيدها الله -.

واستمع سمو أمير منطقة نجران من الجريس لإيجاز عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها مبادرة عيادات التمكين التي ستنطلق في المنطقة شهر ذي الحجة، وهي من المبادرات الاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي، والتي اطلقتها الوزارة بهدف تقديم العون والمساعدة للفئات القادرة على العمل والمستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي، مما يسهم في زيادة فرص الشباب السعودي الباحثين عن العمل في الحصول على وظيفة مناسبة تزيد من دخلهم وتساعدهم في توفير احتياجاتهم المعيشية، إضافةً إلى برامج الوزارة في تطوير منظمات القطاع غير الربحي، وتنمية الجمعيات التعاونية، والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره ثمّن الجريس دعم سمو أمير منطقة نجران لجهود الوزارة بالمنطقة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق المستهدفات التي تسعى إليها الوزارة.