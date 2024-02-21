أمير منطقة نجران يستقبل وزير الصحة

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن القيادة الرشيدة تولي صحة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن أولوية قصوى، لتحقيق مستقبل صحي زاهر، من خلال الدعم غير المحدود للمشاريع الصحية، ضمن رؤية المملكة 2030 التي أعطت الأولوية لدعم البرامج الصحية والتحوّل الصحي، الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أهمية متابعة تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، للإسهام في زيادة رضا المستفيدين من البرامج الصحية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والوفد المرافق له.

وبحث سمو أمير نجران خلال اللقاء الخطط والإستراتيجيات الآنية والمستقبلية لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة، وما يدفع القطاع الصحي بالمنطقة نحو الجودة والتطوير.