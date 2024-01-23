أمير منطقة نجران يطلع على التقرير الختامي لمهرجان شرورة الشتوي 2024

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اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, على التقرير الختامي لمهرجان شرورة الشتوي السادس 2024، الذي اشتمل على حزمة من الفعاليات كسباق الخيل، ورالي السيارات الصحراوي، ومعارض التسوق والترفيه، والأسر المنتجة، وكذلك مسرح الطفل والأسرة، إضافة إلى سباق الهجن، ومزاد الإبل و “المغازرة”.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم, محافظ شرورة موفق العنزي، بحضور أمين عام المجلس المكلف صالح بن محمد آل مريح.

وأشاد سموه بجهود اللجان العاملة في المهرجان، مشيراً إلى أن فعاليات وسباقات الإبل التي أقيمت وافقت قرار مجلس الوزراء بأن يسمى هذا العام بعام الإبل احتفاءً بمكانتها وقيمتها الثقافية، لارتباطها بحضارة المملكة، وبوصفها موروثاً ثقافياً أصيلاً ومكوناً أساسياً للبناء الحضاري، مؤكداً أن مهرجانات الإبل في مناطق المملكة تعزز من الحراك الاقتصادي والثقافي، وتسهم في تحقيق موارد مالية تعود بالنفع على المربين والملاك.