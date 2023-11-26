أمير منطقة نجران يلتقي مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية تكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي وتحقيق الحماية للبيئة والحفاظ على صحة الإنسان، ودراسة الأثر البيئي؛ لرفع الوعي وتحقيق استدامة البيئة بما يخدم الأجيال القادمة، ويحد من التلوث والهدر البيئي على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن تنمية البيئة وحمايتها واستثمارها أصبح همًا وتوجهًا عالميًا تشارك بلادنا في التصدي له بخطط وبرامج ومبادرات فعالة لتنمية وحماية البيئة من أنواع التلوث كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة محمد بن علي اليامي بمناسبة تعيينه، مباركاً له التعيين، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم المليك والوطن.