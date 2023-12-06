أمير منطقة نجران يناقش إستراتيجية التجمع الصحي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، معالي رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الجنوبي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الصحي بنجران خالد عسيري، ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

ونوّه سموّه بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله-، التي هيأت كل ما من شأنه قيام منشآت طبية رائدة، تقدم خدماتها بكفاءة واقتدار، وبالتوجيهات الكريمة المستمرة لمعالي وزير الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف وخطط التجمع الصحي التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة في سبيل الارتقاء بالخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية مع مراعاة سهولة وصول المستفيد إلى الخدمات الصحية.

من جهته، أعرب معالي الدكتور القاسم عن شكره وتقديره لسمو منطقة نجران وحرصه الدائم على تطوير القطاع الصحي بالمنطقة.