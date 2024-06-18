أمير منطقة نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج.

وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم: أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بتوجيهات وإشراف مقامكم الكريم، وإننا نعرب لمقامكم، بما يعرب عنه كل مسلم عربي صادق، نظير الجهود الاستثنائية التي يبذلها شعبكم الأبيّ الكريم، بالإخلاص في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه، وتحقيق تطلعاتكم السامية”.

ودعا – الله العلي القدير – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بعونه وتوفيقه، ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ويديمه عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.

كما قال في برقية بعثها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ” أتشرف بأن أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بتوجيهات وإشراف سموكم الكريم، وإننا نعرب لسموكم، بما يعرب عنه كل مسلم عربي صادق، نظير الجهود الاستثنائية التي يبذلها شعبكم الأبيّ الكريم، بالإخلاص في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه، وتحقيق تطلعاتكم السامية”.

ودعا – الله تعالى – أن يحفظ سمو ولي العهد الأمين، ويمده بعونه وتوفيقه، سندًا وعضدًا قويًّا لخادم الحرمين الشريفين، ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ويديمه عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.