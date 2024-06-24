أمير نجران: المملكة جعلت في أولوياتها العناية بالحرمين وخدمة قاصديهما

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن من الأولويات التي وضعتها هذه الدولة المباركة منذ توحيدها ، هي خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

ونوّه سموه في حديثه بمجلسه الأسبوعي “الاثنينية” اليوم، الذي استضاف رؤساء المحاكم والقضاة، ومنسوبي النيابة العامة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤولي الجهات المدنية، بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من اهتمام وعناية في هذا الشأن، الذي يتجلى في الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة بشؤون حجاج بيت الله الحرام، سواء من الداخل، أو الخارج منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم.

وأشار سموه إلى متابعته لتوديع الحجاج من جمهورية اليمن الشقيقة، الذين تسلموا هدية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ عند منفذ الوديعة، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في خدمتهم وتأمين راحتهم.

من جهته عبّر رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالله بن سعد الدوسري، عن فخر الجميع بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وما توليه من عناية فائقة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.