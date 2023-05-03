أمير نجران يبارك حصول فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ومركز الجربة على المركز الأول لتجربة المستفيد

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على المركز الأول لتجربة المستفيد على مستوى الفروع لعام 2022م، وكذلك حصول مركز إسعاف الجربة على المركز الأول لتجربة المستفيد لعام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد بن علي العسيري.

وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على نتائج الفروع والمراكز الإسعافية بالمملكة، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا – بفضل الله – ثم بإخلاص العقول والسواعد التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الوطن والمواطن الكريم، معرباً عن شكره واعتزازه بهذه الجهود.

بدوره بيّن العسيري إيجازاً عن المسابقة، والمعايير التي يتم اختيار الفائزين، فيها و قياس رضا المستفيد من الخدمة، مشيراً إلى أن فرع نجران حقق نسبة 96.83%، فيما حقق مركز إسعاف الجربة نسبة 98.35%.